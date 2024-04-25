Презентована самая мощная Skoda на 1000 сил 25.04.2024, 11:00

Ее смогут испытать все желающие.

Skoda представила спорткар Vision Gran Turismo. Это самая мощная и быстрая модель в истории чешской марки и при желании ее можно будет бесплатно протестировать. Об автомобиле рассказали на официальном сайте Skoda.

Спортивное авто создали специально для компьютерной игры Gran Turismo 7 на PlayStation. Его можно будет скачать и испытать в виртуальном мире.

Новая Skoda Vision Gran Turismo — современный преемник спорткара 1100 OHC 1957 года. Своим стремительным силуэтом с длинным капотом он напоминает знаменитого предка. В то же время, автомобиль получил современные диодные фары и два выдвижных заостренных спойлера сзади.

Размеры Skoda Vision Gran Turismo:

длина — 4407 мм;

ширина — 1947 мм;

высота — 949 мм.

В одноместном салоне установлен руль-штурвал, на котором разместили большое количество кнопок и переключателей. Показания приборов проецируются на прозрачный экран.

В отличие от Skoda 1100 OHC, современный спорткар является электромобилем. Он получил четыре мотора с суммарной отдачей 1088 л. с. и 1020 Н∙м. Авто оснастили полным приводом и батареей емкостью 87 кВт∙ч.