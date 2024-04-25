Белорусская лесопереработка пролетела «как фанера над Парижем»5
- 25.04.2024, 11:47
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Отрасль утопает в долгах.
Министр сельского хозяйства Александр Кулик отчитывался перед главой комитета госконтроля Василием Герасимовым. На лесную отрасль всё сильнее давят проблемы, вызванные санкциями.
Деревообрабатывающие предприятия имеют гигантские долги за отгруженный лес и огромные складские запасы. Основным потребителем их продукции были страны Европы, прекратившие закупки из-за санкций.
Россия является конкурентом Беларуси в этом бизнесе. Остальные рынки нерентабельны из-за дальней и сложно логистики.
— Особенно критична ситуация в паллетном производстве Беларуси. Режим вложил в него значительные инвестиции в десятые годы.
Санкции продолжают разрушать экономическую основу диктатуры нелегитимного, наказывают лукашистов за поддержку агрессии Путина против Украины и репрессии против белорусского народа, — пишет читатель сайта Charter97.org.