Белорусская лесопереработка пролетела «как фанера над Парижем» 5 25.04.2024, 11:47

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Отрасль утопает в долгах.

Министр сельского хозяйства Александр Кулик отчитывался перед главой комитета госконтроля Василием Герасимовым. На лесную отрасль всё сильнее давят проблемы, вызванные санкциями.

Деревообрабатывающие предприятия имеют гигантские долги за отгруженный лес и огромные складские запасы. Основным потребителем их продукции были страны Европы, прекратившие закупки из-за санкций.

Россия является конкурентом Беларуси в этом бизнесе. Остальные рынки нерентабельны из-за дальней и сложно логистики.

— Особенно критична ситуация в паллетном производстве Беларуси. Режим вложил в него значительные инвестиции в десятые годы.

Санкции продолжают разрушать экономическую основу диктатуры нелегитимного, наказывают лукашистов за поддержку агрессии Путина против Украины и репрессии против белорусского народа, — пишет читатель сайта Charter97.org.

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