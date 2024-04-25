Британская разведка: В Минобороны РФ вспыхнул самый крупный скандал за последние 10 лет 25.04.2024, 12:05

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Тимур Иванов

Заместитель Шойгу нарушил ключевой постулат Путина.

В британской разведке считают, что арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова является самым серьезным скандалом, который произошел в российском ведомстве с момента отставки министра обороны Анатолия Сердюкова в ноябре 2012 года.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 25 апреля.

По мнению разведчиков, сообщения о роскошном образе жизни Иванова «неудобно сочетаются» с призывом российского диктатора Владимира Путина о том, что «новой национальной элитой» стали российские оккупанты, которые воевали против Украины. В частности, в отчете упомянули о декларации Иванова о доходах за 2018 год, в которой якобы указано, что он владеет 22 автомобилями.

Британская разведка также отметила, что Иванов, вероятно, имеет давние связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, поскольку был вице-премьером в правительстве Московской области в 2012 году, когда Шойгу был губернатором региона.

Анатолий Сердюков, об отставке которого британская разведка упоминает в своем отчете, был отправлен в отставку из-за коррупционного скандала в Минобороны РФ 6 ноября 2012 года. Тогда СМИ и органы следствия сообщали об обнаружении у ведомства и тесно связанной с ним коммерческой структуры Оборонсервис многомиллиардных хищений.