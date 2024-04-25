Радослав Сикорский: Нападение России на НАТО закончится поражением Москвы 2 25.04.2024, 12:17

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Радослав Сикорский

Глава МИД Польши призвал Альянс усилить свою оборону.

Нападение России на НАТО закончится поражением Москвы, но Североатлантический альянс должен усилить свою оборону.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Associated Press.

Министр описывал новое направление деятельности правительства премьер-министра Дональда Туска, объясняя мировой аудитории и тем, кто находится дома, как изменились новые приоритеты.

По его словам, что Польша хочет вернуться в группу стран, которые определяют повестку дня ЕС.

В преддверии выступления Сикорского МИД Польши заявило, что он будет стремиться подчеркнуть, как изменились приоритеты Польши после того, как правительство Туска сменило национально-консервативную партию «Право и справедливость» в отношении верховенства закона и международных отношений.

В ведомстве заявили, что речь подчеркнет важность этого момента в истории и подчеркнет, насколько изменилась внешняя политика Польши после смены правительства.