Су-34 обречен: полковник ВСУ дал «рецепт» быстрой ликвидации самолетов РФ 25.04.2024, 12:52

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Достаточно работы одной «пары».

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который может запускать управляемые авиабомбы, будет обречен, если его возьмут на прицел самолеты F-16, вооруженные ракетами класса AIM-120 AMRAAM.

Важно, чтобы украинское государство вместе с F-16 получило такие ракеты класса «воздух - воздух», поделился мнением с «24 Каналом» полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник.

«Как только Су-34 взят на прицел, то будет обречен. Возможно, от одной уклонится, но от двух-трех точно нет. Здесь может работать всего пара F-16, чтобы сбить несколько вражеских Су-34…», - поделился аналитик.

Стоит отметить, что вражеский истребитель запускает авиабомбы с расстояния от 40 до 70 километров, а дальность поражения ракет AIM-120 AMRAAM в некоторых модификациях составляет 180 км. F-16 может нести одновременно шесть ракет такого типа.