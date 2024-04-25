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В Минске значительно подорожала одна из коммунальных услуг

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  • 25.04.2024, 13:26
  • 1,768
В Минске значительно подорожала одна из коммунальных услуг

Сколько придется платить?

В Минском городском исполнительном комитете изменили тарифы на услуги по техническому обслуживанию лифтов.

Так, согласно постановлению, которое 25 апреля опубликовали на Национальном правовом онлайн-портале, цены для жителей столицы стали выше на 18%.

В документе сказано, что «предельный максимальный тариф» на техобслуживание лифта с 25 апреля 2025 года будет составлять 0,0855 белорусского рубля (без НДС) за один квадратный метр общей площади нежилого помещения в месяц.

Напомним, что осенью прошлого года цены уже поднимали. Так, согласно решению Мингорисполкома от 7 сентября 2023 года, белорусы платили по 0,0720 рубля за тот же квадратный метр. То есть, за полгода тариф на обслуживание лифтов вырос на 18%.

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