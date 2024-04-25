На суд по «делу Тихановского» не привезут осужденных 1 25.04.2024, 14:58

1,780

Коллаж: Charter97.org

От Николая Статкевича нет информации уже 439 дней.

В Гомельском областном суде 25 апреля состоится новое заседание по «делу Тихановского». Слушания проведет судья Николай Доля, сообщает «Радыё Свабода».

В формулировке анонса суда говорится про «другие вопросы, связанные с приведением приговора, определения, постановления в исполнение». Процесс пройдет в рамках статьи 402 Уголовно-процессуального кодекса.

Как стало известно «Радыё Свабода», в первом приговоре по «делу Тихановского» перечень вещественных доказательств занял несколько десятков страниц. Там были мобильные телефоны осужденных, компьютеры, автомобили и другое имущество.

«Видимо, что-то упустили или суд решил больше не хранить вещественные доказательства, уничтожить их. Поэтому проводят заседание», — считает источник из юридических кругов.

Как сообщили изданию источники, близкие к ситуации, фигурантов дела на заседание привозить не планируют.

В анонсе процесса, заявленного на 25 апреля, значатся политзаключенные Игорь Лосик, Дмитрий Попов, Артем Саков, Николай Статкевич, Сергей Тихановский и Владимир Цыганович.

Напомним, о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче ничего неизвестно уже 439 дней. Оппозиционный политик был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

20 марта у Николая Статкевича умер отец. Политзаключенному не дали с ним проститься.

9 февраля 2023 года родные и близкие получили последнее известие от Николая Статкевича. С тех пор нет никакой информации о его судьбе: от него нет сообщений, до него не доходят письма и посылки.

Появилась информация, что его может не быть в живых. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и партия «Народная Грамада» инициировали международную кампанию поддержки «Покажите Статкевича!»

К акции присоединился ряд европейских политиков.