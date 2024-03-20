Ушел из жизни отец Николая Статкевича 20.03.2024, 22:18

1,378

Виктор Статкевич

Виктор Статкевич скончался на 97-м году жизни.

На 97-м году жизни умер отец лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. Виктора Павловича Статкевича не стало 19 марта.

Об этом сообщила жена Николая Статкевича Марина Адамович.

Виктор Статкевич последние годы жил со старшим сыном в Украине.

Отметим, сам Николай Статкевич находится за решеткой более 3 лет и 9 месяцев. Ему присудили 14 лет заключения в колонии особого режима. Последнюю информацию о политзаключенном родные Николая получили 9 февраля 2023 года

Во второй половине ноября родственники Статкевича через «вторые руки» получили подтверждение, что он до сих пор находится в глубокской колонии №13, где сидит по очереди то в одиночной камере ПКТ, то в камере штрафного изолятора.

Его лишили права на звонки и единственной на год передачи и свидания. За последний год его родные не получили ни одной весточки от Николая.

Поддержите политзаключенного: ИК № 13, 211791, Глубокое, Советская, 205, Николаю Викторовичу Статкевичу.