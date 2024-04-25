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Эксперты назвали самые дорогие в содержании автомобильные бренды

  • 25.04.2024, 15:49
Эксперты назвали самые дорогие в содержании автомобильные бренды

Владение роскошным автомобилем может быть дорогостоящим удовольствием.

По данным Consumer Reports за 2023 год, владельцы BMW в течение первых пяти лет тратят около 1700 долларов на техническое обслуживание, а за следующие пять лет — еще 7800 долларов. Таким образом, общая сумма затрат составляет 9500 долларов за десять лет. У конкурентов BMW — Audi и Mercedes — затраты выше: 9 890 и 10 525 долларов соответственно. Porsche обходится владельцам в 14 090 долларов за десять лет, а Land Rover — в целых 19 250 долларов.

Consumer Reports отмечает, что в первые годы владения автомобилем премиум-класса, как правило, не возникает проблем, так как новые автомобили обычно покрываются гарантией, а иногда и бесплатными периодами техобслуживания. Однако с течением времени затраты значительно возрастают.

Если вас интересует минимизация затрат, то Tesla оказывается самым дешевым в обслуживании. За первые пять лет владения расходы составят всего 580 долларов, а за следующие пять лет — 3455 долларов, что делает общую сумму за десять лет всего 4035 долларов.

Buick или Toyota будут обходиться владельцам в 4900 долларов за десять лет, а Lincoln — в 5040 долларов. Ford следует за ними с 5400 долларами, затем Chevrolet с 5550 долларами и Hyundai с 5640 долларами.

MINI обходится своим владельцам в 1525 долларов за первые пять лет и еще 6100 долларов за последующие пять лет, что дает общую сумму в 7625 долларов за десять лет. Это на 1875 долларов меньше, чем у BMW. Однако MINI все еще остается дороже в обслуживании по сравнению с многими другими марками.

Таким образом, данные Consumer Reports подтверждают, что владение роскошным автомобилем может быть дорогостоящим удовольствием, и если ваша цель — экономия, вам стоит обратить внимание на альтернативные бренды или модели.

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