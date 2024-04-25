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Китай играет с США и Европой в разные игры

  • 25.04.2024, 16:11
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Китай играет с США и Европой в разные игры

Разбор эксперта.

Китай считает, что ему есть о чем договариваться с Европой, тогда как между Соединенными Штатами Америки и Пекином существует жесткое противостояние. Об этом FREEДОМ рассказал академический директор украинского Центра публичной дипломатии Алексей Полегкий.

- С Европой Китай пытается играть немножко в другую игру. Если с Соединенными Штатами — это все-таки противостояние и гораздо более жесткие переговоры — гораздо меньше пространства для маневра, то, собственно, Китай считает, что Европа менее самостоятельна, то есть она зависима политически от Соединенных Штатов, но при этом Европа гораздо более заинтересована именно в таком конструктивном диалоге с Китаем, — сказал он.

Полегкий констатировал, что Европейский Союз для Китая — это крупнейший торговый партнер, но и Китай для ЕС — один из ключевых и рынков, и поставщиков. С этим, по его словам, и связана активность европейской дипломатии.

- Но здесь, опять же, Китай работает в тактике такого «разделяй и властвуй». Китай всегда пытался в Европе оперировать противоречиями, выстраивать свою политику не через структуры Евросоюза, а через конкретные страны и, соответственно, играть вот на этих разностях взглядов, — сказал академический директор Центра публичной дипломатии.

Он добавил, что Китай показывает готовность находить особые отношения с теми странами, которые учитывают его интересы. В то же время, по словам Полегкого, есть вопросы относительно того, что фактически на треть китайский экспорт превосходит в товарообороте экспорт Европы в Китай. В частности, Китай не позволяет свободно заходить на свой рынок европейским компаниям, в том числе немецким.

- Для Германии это — болезненный вопрос, потому что Германия сейчас испытывает достаточно сильное экономическое давление, связанное с несколькими факторами. Прежде всего, это и война в Украине, потому что это все-таки ограничение сотрудничества с Россией, поставок более дешевых энергоносители, это необходимость инвестировать больше в оборону, это замедление в немецкой индустрии и, собственно, это потенциальные сложности именно в торговле с Китаем.

Потому что все-таки диспаритет между экспортом и импортом Китая и Германии тоже достаточно значительный. Поэтому здесь Китай считает, что с Европой ему есть о чем договариваться. Европа более склонна к тому, чтобы вынести на первую полосу в отношениях все-таки экономику, а не политику. А вот с Соединенными Штатами сейчас на первую полосу выходит все-таки вопрос политики и безопасности, — пояснил Полегкий.

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