Опять отменили 3 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

25.04.2024, 16:26

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Чего боится Путин?

Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году опять отменили. Снова пишут про какие-то проблемы с безопасностью, хотя вроде как Владимир Владимирович уже 2 года как эффектно безопасность России защитил.

Видимо, дело все же не в безопасности, а в том, что на шествии могут появиться десятки тысяч портретов тех, кто погиб уже после 2022 года. И внезапно выяснится, что «санитарные потери», о которых пренебрежительно говорит Путин, имеют в реальности шокирующие масштабы

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