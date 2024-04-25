Опять отменили3
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 25.04.2024, 16:26
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Чего боится Путин?
Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году опять отменили. Снова пишут про какие-то проблемы с безопасностью, хотя вроде как Владимир Владимирович уже 2 года как эффектно безопасность России защитил.
Видимо, дело все же не в безопасности, а в том, что на шествии могут появиться десятки тысяч портретов тех, кто погиб уже после 2022 года. И внезапно выяснится, что «санитарные потери», о которых пренебрежительно говорит Путин, имеют в реальности шокирующие масштабы
Телеграм-канал «Сеятель ветра»