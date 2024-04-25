В Бресте на продажу выставили рынок «Варшавский» 25.04.2024, 16:50

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Сколько просят?

На электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи разместили объявление о необычных торгах. Белорусам предложили купить рынок «Варшавский» в Бресте.

Рынок расположен в юго-западном районе Бреста на участке площадью 3,77 га. Комплекс, судя по информации о лоте, продают вместе со всеми строениями: это здание администрации с камерой хранения вместе со стоянкой, 18 торговых блоков, ограждение вокруг рынка, туалет, калитки, контейнерная площадка, вывеска «Варшавский рынок», скамейки и не только.

Известно, что на рынке проведены центральные коммуникации, в павильонах установлена система пожароизвещения, а парковка предусматривает выезд на Варшавское шоссе.

Но есть нюанс: на рынке арендуют 21 торговое место и шесть машино-мест. Продавцом указано унитарное предприятие «Брестский рынок». Начальная цена на торгах за рынок «Варшавский» — 3,831 млн рублей (или $1,182 млн по курсу Национального банка Беларуси на 25 апреля).

Заявки принимают до 15:00 8 мая 2024 года, а сам аукцион запланировали на 16 мая. Торги пройдут в электронной форме.

Кстати, победитель аукциона при оплате сможет воспользоваться рассрочкой: 35% суммы (с учетом внесенного задатка) нужно будет заплатить в течение 30 рабочих дней, а остальное — внести равными частями в течение полугода. Но при этом на сумму остальной части будут начислять каждый месяц проценты в размере половины ставки рефинансирования Нацбанка.