Синоптики пообещали белорусам на выходных от -1°C до +22°С 25.04.2024, 17:18

Фото: Charter97.org

Когда прекратятся дожди и придет южный циклон?

Белгидромет поделился прогнозом погоды на 26 апреля и предстоящие выходные, 27 и 28 апреля. Яркого солнца не пообещали, но зато будет потепление, хоть и в сопровождении дождей до воскресенья.

Специалисты Telegram-канала Nadvorie рассказали о приходе теплого фронта очередного южного циклона.

Синоптики спрогнозировали «весьма интенсивные дожди» утром 26 апреля в Гомельской и Могилевской областях. «В Гомельской области они начнутся уже сегодня [25 апреля] в семь — восемь часов вечера», — написали в источнике.

Там также сообщили, что «территория Беларуси окажется в зоне теплого фронта очередного южного циклона Н2». В Минске же и западнее его «особенных осадков не ожидают».

По данным Белгидромета, 26 апреля в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. По восточной части страны пройдут дожди, а ночью по юго-востоку — сильные дожди. А днем в отдельных районах прогремят грозы. Утром и ночью — местами туман.

Белгидромет также спрогнозировал неустойчивый слабый ветер в ночное время, днем — от слабого до умеренного. Ночью столбик термометра поднимется по юго-востоку до +11°С, однако местами по западу ожидаются заморозки до -1°С. Температура воздуха днем составит от +9 до +15°С, а в восточных районах — до +19°С. В целом же погоду по восточной части Беларуси в этот день будут определять атмосферные фронты.

А 27 апреля на погодные условия по северо-востоку страны окажет влияние малоактивный фронтальный раздел. Синоптики спрогнозировали переменную облачность, кратковременные дожди в северо-восточной части Беларуси ночью, а также слабый туман в ночные часы и утром.

Температура воздуха ночью в субботу составит от +1 до +7°С, местами заморозки до -2°С, а вот днем воздух прогреется до +19°С.

По прогнозу Белгидромета, 28 апреля погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, которая идет с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как и в предыдущие дни, ночью и утром в отдельных районах, по прогнозу синоптиков, слабый туман. Ветер же будет умеренный.

Как рассказали в Белгидромете, ночью температура воздуха составит от +2 до +8°С, днем — от +15 до +22°С.