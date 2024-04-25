Российский телеведущий Александр Масляков уходит из КВН из-за болезни 25.04.2024, 17:23

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Александр Масляков

СМИ назвали диагноз.

Российский ведущий Александр Масляков отходит от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в легких. Ее обнаружили в 2022 году после перенесенного ковида.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash. Все это время 82-летнего ведущего наблюдают врачи, он проходит поддерживающее лечение, но сейчас жалоб на здоровье стало больше.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что Маслякова-старшего заменит ведущий Дмитрий Хрусталев.

Масляков ведет КВН более 50 лет.