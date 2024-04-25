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Несколько сотен фур скопились на границе РФ и Беларуси

  • 25.04.2024, 17:30
  • 1,722
Несколько сотен фур скопились на границе РФ и Беларуси

Речь идет о погранпереходе Красный Камень.

Сотни фур стоят в очереди на границе России и Беларуси. На видео сняты несколько сотен грузовиков, которые скопились перед российским погранпереходом Красный Камень.

Примерно 1,5 километра очереди находится на территории РФ, еще 4 — на территории Беларуси. Причины возникновения очереди неизвестны.

Данное видео распространяется в автодорожных чатах и датировано сегодняшним днём.

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