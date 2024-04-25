В Вилейском районе водитель таранил машину ГАИ 3 25.04.2024, 17:46

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Его задерживали со стрельбой.

В Вилейском районе бесправника задерживали со стрельбой. Он таранил авто ГАИ.

Водитель Toyota проигнорировал сигнал силовиков об остановке и, повредив служебное авто силовиков, продолжил движение.

Во время погони нарушитель не подчинялся требованиям об остановке и вилял из стороны в сторону.

ГАИ применила табельное оружие. Сотрудник инспекции сделал два предупредительных выстрела в воздух и несколько прицельных, повредив колесо.