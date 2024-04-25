закрыть
25 апреля 2024, четверг, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дочь политзаключенного Костусева вышла на свободу

  • 25.04.2024, 18:25
  • 1,258
Дочь политзаключенного Костусева вышла на свободу
Екатерина Костусева

Она провела трое суток в изоляторе.

Екатерина Костусева — дочь политзаключенного, лидера де-юре ликвидированной Партии БНФ Григория Костусева — 25 апреля вышла на свободу после трех суток в изоляторе временного содержания УВД Могилевского облисполкома, сообщает правозащитный проект MAYDAY.TEAM.

Подробностей пока нет.

Женщину задержали 22 апреля.

Екатерина Костусева — средний ребенок Григория Костусева и его жены Ларисы, которые прожили в браке 44 года. Старшая сестра и младший брат с семьями живут за рубежом.

Именно Екатерина Костусева помогает осужденному отцу, возит ему передачи.

Костусев находится в неволе с 12 апреля 2021 года. 5 сентября 2022 года Минский областной суд (судья Владимир Арешко) приговорил политика к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 357 УК (заговор с целью захвата власти неконституционным путем) в рамках политически мотивированного «дела заговорщиков». Костусев вину не признал.

29 ноября 2022 года Верховный суд отклонил его жалобу и оставил приговор в силе.

14 августа 2023 года Верховный суд ликвидировал Партию БНФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип