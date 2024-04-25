Дочь политзаключенного Костусева вышла на свободу 25.04.2024, 18:25

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Екатерина Костусева

Она провела трое суток в изоляторе.

Екатерина Костусева — дочь политзаключенного, лидера де-юре ликвидированной Партии БНФ Григория Костусева — 25 апреля вышла на свободу после трех суток в изоляторе временного содержания УВД Могилевского облисполкома, сообщает правозащитный проект MAYDAY.TEAM.

Подробностей пока нет.

Женщину задержали 22 апреля.

Екатерина Костусева — средний ребенок Григория Костусева и его жены Ларисы, которые прожили в браке 44 года. Старшая сестра и младший брат с семьями живут за рубежом.

Именно Екатерина Костусева помогает осужденному отцу, возит ему передачи.

Костусев находится в неволе с 12 апреля 2021 года. 5 сентября 2022 года Минский областной суд (судья Владимир Арешко) приговорил политика к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 357 УК (заговор с целью захвата власти неконституционным путем) в рамках политически мотивированного «дела заговорщиков». Костусев вину не признал.

29 ноября 2022 года Верховный суд отклонил его жалобу и оставил приговор в силе.

14 августа 2023 года Верховный суд ликвидировал Партию БНФ.