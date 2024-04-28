Белорусский боксер завоевал серебро чемпионата Европы 1 28.04.2024, 22:34

Алексей Алферов

Алексей Алферов имел все шансы завоевать золотую награду, но помешала травма.

На завершившемся в Белграде чемпионате Европы по боксу единственную медаль для мужской сборной Беларуси добыл Алексей Алферов. В весовой категории до 86 кг он стал серебряным призером.

На пути к решающему бою наш спортсмен единогласным решением судей победил испанца Пабло Берналя и грека Дионисиоса Психогиоса, а в полуфинале также уверенно, техническим нокаутом, расправился с Винченцо Лицци из Италии.

Алферов имел все шансы завоевать золотую награду. Однако в финальном поединке не смог противостоять россиянину Шарапутдину Атаеву. Причина — повреждение руки. В итоге Алексей взошел в столице Сербии на вторую ступень пьедестала, что тоже является значимым успехом.