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Каких курсов доллара и евро ждать на майские праздники

  • 29.04.2024, 7:45
  • 1,876
Каких курсов доллара и евро ждать на майские праздники

Прогноз аналитиков.

Первомай является праздничным днем и в странах Европы, поэтому посередине недели европейский финансовый рынок отдыхает, пишет myfin.by. Но американский сегмент будет полноценно активен и там с начала мая выходит очередной пакет статистики рынка рабочей силы.

В среду 1 мая в 15:15 по Минску – это данные от ADP (предварительные nonfarms), в пятницу 3 мая в 15:30 по Минску – полноценные NFP. К статистике рынка рабочей силы будет приковано самое пристальное внимание, поскольку от ФРС ожидают какой-либо конкретики по поводу процентной ставки. Предыдущие отчеты по инфляции и безработице несколько охладили оптимизм сторонников снижения процентной ставки, пятничные данные должны помочь расставить точки над «i».

С учетом сказанного и в условиях праздничной недели, на белорусском рынке вероятнее всего сохранятся текущие котировки с минимальным снижением обменного курса доллара США, возможно до USD/BYN 3,220. Российский рубль имеет все шансы к росту до RUB/BYN 3,520 за 100 российских рублей.

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