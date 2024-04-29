Белорусский хоккеист Протас набрал второй балл в плей-офф НХЛ 29.04.2024, 8:32

Но его команда вылетела из Кубка Стэнли.

В рамках первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» в четвертом матче серии на своем льду проиграл «Рейнджерс» (2:4), пишет belarushockey.com.

Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу «Рейнджерс», а столичные завершили свое выступление в нынешнем плей-офф НХЛ.

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас играл на левом фланге второго звена. Его партнерами стали Дилан Строум и Том Уилсон.

На 15-й минуте Мартин Фегервари сделал счет 1:1, Протас отметился голевой передачей. Протас набрал 2-й балл в плей-офф НХЛ и вышел на пятое место среди белорусов по этому показателю, сравнявшись с Михаилом Грабовским.

That's two goals this postseason for 4-2 pic.twitter.com/MfZQ8v6cba — x - Washington Capitals (@Capitals) April 29, 2024