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Белорусский хоккеист Протас набрал второй балл в плей-офф НХЛ

  • 29.04.2024, 8:32
Белорусский хоккеист Протас набрал второй балл в плей-офф НХЛ

Но его команда вылетела из Кубка Стэнли.

В рамках первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» в четвертом матче серии на своем льду проиграл «Рейнджерс» (2:4), пишет belarushockey.com.

Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу «Рейнджерс», а столичные завершили свое выступление в нынешнем плей-офф НХЛ.

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас играл на левом фланге второго звена. Его партнерами стали Дилан Строум и Том Уилсон.

На 15-й минуте Мартин Фегервари сделал счет 1:1, Протас отметился голевой передачей. Протас набрал 2-й балл в плей-офф НХЛ и вышел на пятое место среди белорусов по этому показателю, сравнявшись с Михаилом Грабовским.

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