Ученые: У трехметрового доисторического лосося были «бивни» 1 29.04.2024, 8:45

Эти зубы имелись как у самок, так и у самцов

Впервые гигантского лосося (Oncorhynchus rastrosus) описали в 1970-х годах – этот вид считался самым крупным представителем семейства Salmonidae, когда-либо жившим на Земле, и мог достигать 3 метров в длину и весить более 170 килограммов. Тогда исследователи предполагали, что огромная рыба имела два клыка саблезубой формы, направленной в пасть. Его даже называли «саблезубым лососем», пишет techinsider.

Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, ученые из Орегонского университета в США повторно проанализировали окаменелости Oncorhynchus rastrosus, которые были найдены в 2014 году, и выяснили, что большие зубы этой рыбы росли не вовнутрь, а наружу, как бивни бородавочника.

Исследователи точно не знают, для чего использовались эти бивни. Они предполагают, что клыки, выходящие наружу, помогали рыбам бороться с другими лососями или хищниками.

По словам ученых, бивни также могли использоваться самками для рытья гнезд под икру или же обоими полами, когда те плыли вверх по течению на нерест.

Маловероятно, что клыки нужны были для охоты на добычу, так как Oncorhynchus rastrosus, в отличие от чавычи (современного близкого родственникам вымершего вида), не питался другими рыбами, а был фильтратором, поедающим планктон. Для охоты на крошечных существ не нужны массивные клыки.

Интересно, что жуткие зубы имелись как у самок, так и у самцов Oncorhynchus rastrosus.

Эти рыбы вымерли более 5 миллионов лет назад из-за остывания океана, но их анатомия может дать представление о современных экосистемах северо-запада Тихого океана. По словам исследователей, если нынешнее изменение климата продолжится теми же темпами, то, может быть, эти гигантские лососи с бивнями появятся снова.