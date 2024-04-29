Delfi Meedia проводит первую в странах Балтии и Скандинавии конференцию, посвященную инвестициям в Украину 1 29.04.2024, 9:01

Конференция пройдет в Таллинне.

27 мая Delfi Meedia проводит первую в регионе конференцию по инвестициям в Украину, на которой украинские предприниматели и государственные чиновники встретятся с предпринимателями, инвесторами, банкирами, представителями бизнес-организаций и чиновниками из стран Балтии и Скандинавии, чтобы получить более четкое представление о возможностях и ожиданиях в отношении восстановления Украины и инвестиций в экономику страны, сообщает эстонское Delfi.

«Восстановление Украины - это наша общая задача. За годы страшной войны Украина убедилась, что у нее много единомышленников и друзей в Европе и мире. К счастью, каждая война однажды заканчивается, и мы надеемся, что это совсем скоро произойдет и в Украине. К сожалению, такой позитивный сценарий не представляется возможным, поскольку натиск и отчаяние агрессора не дают угаснуть пожару войны. Наша общая ответственность - думать о том, как во время войны и после ее окончания можем помочь Украине стать современной, европейской и безопасной страной».

«Украина сильна и обладает необычайной устойчивостью, экономический потенциал Украины безграничен. В конференции, организованной Delfi Meedia, Milton и Министерством иностранных дел, примут участие лидеры и представители ключевых отраслей Украины, а также предприниматели, банкиры и руководители государственных учреждений из стран Балтии и Скандинавии», - говорит Урмо Соонвальд, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht.

«Каждый новый контакт – это шаг к более сильной Украине, каждое новое знакомство и соглашение делает сильнее и Украину, и всю Европу. Структуру Украины необходимо максимально укреплять и поддерживать, экономически сильная Украина является частью гарантии безопасности всей Европы. Я также благодарю наших соорганизаторов - компанию Miltton и Министерство иностранных дел - за то, что они взялись за такое ответственное дело».

Одним из партнеров конференции является Министерство иностранных дел Эстонии. Вице-канцлер МИД по вопросам внешней экономики и сотрудничества в целях развития Марийн Ратник верит в важность международного сотрудничества: «Экономическое сотрудничество с Украиной уже сегодня – это то, что обеспечивает силу и устойчивость украинского государства даже во время войны. Поддерживать экономику сегодня также дешевле, чем восстанавливать сегодняшнюю Украину после окончания войны. Таким образом, каждый потраченный цент – это инвестиция в будущее Украины. Сегодня Украина представляет собой сложную среду для ведения бизнеса, но не невозможную. Эстонские предприниматели активно и смело развивают деловые связи в Украине, и Министерство иностранных дел Эстонии поддерживает их в этом, как может. В этом году мы организуем ряд отраслевых бизнес-семинаров в Украине, а также в Эстонии».

Татьяна Трегобчук, глава Miltton в Украине: «Украина – не просто стойкая и смелая страна; Украина — процветающий центр возможностей, открытый для сотрудничества и инвестиций. Украина предлагает множество возможностей для инвесторов. Наша роль – помочь определить наилучшие варианты плодотворного сотрудничества как для стран Северной Европы, так и для Украины. Находясь на месте, мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы помочь Украине сохранить хрупкий баланс между войной и жизнью. Вместе мы сможем бороться с этой ужасной войной и построить прочное партнерство и сотрудничество».

В конференции согласились принять участие Дмитрий Шимкив, партнер AeroDrone; Евгений Баранов, Dragon Capital; Елена Самборская, управляющий директор/директор по персоналу Luxoft; Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации; Олександр Мельниченко, и.о. исполнительного директора Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Украины UkraineInvest; Валерия Ионан, заместитель министра по вопросам евроинтеграции Министерства цифровой трансформации Украины; Олег Нивьевский, декан магистерских экономических студий в Киевской школе экономики (KSE), доцент, член Центра исследований продовольствия и землепользования; Анна Замазеева, руководитель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины; Михаил Радуцкий, председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде.

Список участников постоянно обновляется.

По словам Урмо Соонвальда, на конференции можно будет из первых рук услышать незаурядные истории о текущей экономической ситуации в Украине и ее преодолении, а также мысли и мечты о том, какими могут стать различные отрасли экономики Украины, как в них инвестировать и как меняется образовательный ландшафт раздираемой войной страны.

Конференцию, которая пройдет 27 мая в таллиннском «Котле культуры», проведут журналист ERR Йоханнес Тралла и Кайус Ниеми, бывший главный редактор одной из ведущих газет Финляндии Helsingin Sanomat, в настоящее время работающий в Miltton.