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Forbes: Украинцы выстрелом из самолета сбили «Орлана»

  • 29.04.2024, 10:11
  • 1,978
Forbes: Украинцы выстрелом из самолета сбили «Орлана»

Это крайне сложный способ борьбы с БПЛА.

Украинский стрелок сбил российского дрона с борта винтового самолета. Этот метод сложный, но дешевый.

Как пишет Forbes, на поле боя вернулась медленная тактика воздушных боев времен Первой мировой войны. Тогда винтовые самолеты не имели передних пулеметов. Поэтому пилоты, а чаще вторые пилоты, целились из пистолетов или винтовок во вражеские самолеты.

Более века спустя огонь из стрелкового оружия с задних сидений винтовых самолетов снова применяют. На прошлой неделе стрелок в учебно-тренировочном самолете Як-52 образца 1970-х годов, принадлежащем украинскому волонтерскому аэроклубу, устроил бой с российским беспилотником «Орлан» над югом Украины, сбив беспилотник стоимостью 100 000 долларов.

«Это не первый случай на фронте в Украине восстанавливают тактику и технологии Первой мировой войны. Окопная война возвращается. Так же «танки-черепахи» и пулеметы «Максим». Но воздушный бой «стрелок против беспилотника» может быть самым драматичным примером современной войны, которая разворачивается в жестоких условиях украинского конфликта», - пишет издание.

Атаку сняли с земли и в воздухе. На видео 1,5-тонный самолет кружит вокруг «Орлана», слышны выстрелы, поврежденный дрон падает под своим автоматически раскрытым парашютом.

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