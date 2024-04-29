На продажу выставлен уникальный McLaren F1 29.04.2024, 10:28

Его хотят продать на аукционе.

Аукцион Sotheby’s выставил на продажу «дорожный» McLaren F1 1995 года. Всего с 1992 по 1998 года изготовили 106 таких автомобилей. Из них допуск к дорогам общего пользования получили 65 единиц. Именно они носили приставку F1 в названии, пишет «Автоцентр».

Как утверждается, этот экземпляр с номером шасси 029 изготовили для клиента из Японии. Позже он попал в США. Состояние автомобиля оценивается как идеальное. За почти 30 лет существования он наездил всего 410 км. При чем нынешний владелец, купивший автомобиль в 2021 году, проехал всего 23 км.

Кузов McLaren F1 029 окрашен в уникальный оттенок Creighton Brown. Салон отделан в сочетании темно-коричневой и бежевой кожей. Автомобиль до сих пор «обут» в оригинальные шины Goodyear Eagle F1.

«Под капотом» у него 6,1-литровый мотором мощностью 627 л.с. Максимальная скорость — 386, 32 км/ч.

В годы производства ценник McLaren F1 стартовал от 1,2 млн долларов. Нынешний владелец приобрел его за 20,5 млн долларов. Ожидается, что на предстоящем аукционе, который состоится 13-16 мая, уникальный «дорожный» гиперкар продадут за несколько десятков миллионов.

Вместе с автомобилем покупатель получит набор фирменных аксессуаров. В частности, набор покрытых золотом титановых гаечных ключей, ящик для инструментов, памятный хронометр от TAG Heuer и комплект оригинальных сумок и чемоданов.