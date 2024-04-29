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Заключенных из СИЗО на Володарского перевезли в Минский район

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  • 29.04.2024, 12:04
  • 1,664
Заключенных из СИЗО на Володарского перевезли в Минский район

Теперь изолятор будет размещаться в деревне Пашковичи.

Следственный изолятор №1, размещавшийся в Минске на улице Володарского, с 29 апреля передислоцирован в деревню Пашковичи Минского района. Dissidentby опубликовал объявление, размещенное на здании старого СИЗО.

Теперь изолятор будет размещаться по адресу: Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет 143/4, район деревни Пашковичи. В объявлении также указано расписание работы нового изолятора.

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