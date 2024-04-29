Нацбанк идет на повышение РВСР 1 29.04.2024, 12:50

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Что это значит для белорусов?

Нацбанк обнародовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые будут действовать в мае. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость.

Регулятор решил поднять РВСР впервые за последние четыре месяца. Напомним, ранее Нацбанк заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты.

РВСР для физлиц в мае увеличат до 17,22% (сейчас — 16,63%), а для юрлиц — до 11,98% (сейчас — 11,61%). На этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать. То есть банки в следующем месяце не будут повышать ставки по кредитам на недвижимость из-за РВСР.