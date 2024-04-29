Археологи раскрыли тайну датского корабля, которому более 530 лет 1 29.04.2024, 13:04

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Фото: AFP | JON WILLEN

На нем нашли сундук с военным снаряжением.

Шведские археологи смогли обнаружить новые артефакты с датского корабля «Грибсхунден», который затонул в 1495 году у берегов Швеции вместе с сотней немецких наемников. Информация была опубликована в газете Berliner Morgenpost.

Судно было обнаружено еще в 1970-х годах, однако только в 2002 году исследователям удалось точно определить его происхождение. Оказалось, что корабль принадлежал датскому королю Иоганну, который отправил флот в шведский город Кальмар в 1495 году. В результате пожара на борту корабль затонул.

По данным публикации, многие из 150 членов экипажа, включая около сотни немецких наемников, также пошли на дно вместе с судном.

Археологи Рольф Варминг и Йохан Реннбю из шведских университетов с помощью 3D- и фототехнологий смогли исследовать остов корабля и обнаружить хорошо сохранившиеся части его деревянной защитной конструкции на морском дне. Это позволило получить уникальные данные о строении кораблей, которые использовались для путешествий в Америку и Индию. Таким образом была раскрыта тайна этих кораблей для дальних плаваний.

Также специалисты обнаружили сундук с военным снаряжением, предположительно принадлежавший немецким наемникам. Этот сундук, вероятно, использовался для хранения оружия и других предметов. Результаты исследования будут использованы для начала проекта по полной реконструкции корабля.