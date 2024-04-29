Польша может закрыть небо над западом Украины 6 29.04.2024, 13:40

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В ВСУ раскрыли подробности.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Польша имеет системы противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, поэтому технически могла бы закрыть небо над западными регионами Украины.

В эфире телемарафона «Єдині новини» Евлаш заявил, что уже велись разговоры о том, что Польша могла бы закрыть небо в западных областях Украины, что позволило бы военным использовать те станции и пусковые установки, которые расположены на западе Украины, на других направлениях.

«Конечно, теоретически и технически эта возможность могла бы быть, поскольку Польша обладает ПВО большого радиуса действия, в частности системами Patriot. Однако для этого нужна политическая воля, и это уже больше разговор нашего дипломатического корпуса и высшего военного руководства, которые могут это согласовать», - отметил Евлаш.

По его словам, такое решение облегчило бы жизнь Воздушным силам Украины.

«Мы могли бы использовать дефицитные установки для борьбы с тактической авиацией, управляемыми ракетами, крылатыми ракетами. Конечно, это стало бы нам очень сильно пригодилось», - пояснил представитель ВС ВСУ.