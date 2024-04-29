Часы самого богатого пассажира «Титаника» продали за рекордную суму денег 29.04.2024, 14:27

Стоимость достигла астрономической суммы.

В британском городе Дивайзис состоялся аукцион, вновь обративший внимание мира на легендарный «Титаник». На этот раз главным лотом стали золотые карманные часы, когда-то принадлежавшие Джону Джейкобу Астору IV, известному как самый богатый пассажир затонувшего лайнера. Стоимость часов достигла астрономической суммы — 1,175 миллиона фунтов стерлингов (около 1,5 миллиона долларов), став одним из крупнейших сделок по артефактам, связанным с «Титаником», пишет Bloomberg.

Частный коллекционер из Соединенных Штатов стал новым владельцем этой уникальной реликвии. Часы были изготовлены из 14-каратного золота и имеют индивидуальную гравировку инициалов JJA — Джон Джейкоб Астор. Этот предмет является воплощением личной трагедии и вместе с тем символом бесконечной роскоши, существовавшей на борту «Титаника».

Джон Джейкоб Астор, в возрасте 47 лет на момент катастрофы, был не только зажиточным, но и выдающимся бизнесменом, чистый капитал которого оценивался примерно в 87 миллионов долларов — эквивалент нескольких миллиардов современных долларов. Он погиб во время крушения, а его тело было обнаружено в водах Атлантического океана через семь дней после трагедии. Вместе с телом были найдены и часы, которые теперь стали объектом музейной ценности.

Напомним, предыдущий рекорд за продажу предмета из «Титаника» составил 1,1 миллиона фунтов за скрипку, игравшую во время затопления корабля в 2013 году. Интересно, что футляр для этой скрипки также был продан на том же аукционе за 360 тысяч фунтов.

«Титаник» отправился в свой последний рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 14 апреля 1912 года. Не достигнув своей цели, он столкнулся с айсбергом, что стало причиной гибели около 1500 человек. Находка таких артефактов, как часы Астора, напоминает нам о трагических событиях той ночи, а также о человеческих жизнях, оборвавшихся в холодных водах Атлантики.