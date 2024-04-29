Россияне в ЕС напуганы колоннами бронетехники НАТО, движущейся в сторону Польши

Россияне в ЕС напуганы колоннами бронетехники НАТО, движущейся в сторону Польши22
- 29.04.2024, 14:58
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Реакция россиян попала на видео.
Россияне, которые находятся на территории Евросоюза, встревожены колоннами военной техники, которую Североатлантический альянс перебрасывает в сторону Польши.
Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
На обнародованных кадрах неизвестный россиянин, комментируя передвижение бронетехники, заявляет, что такие колонны тянутся уже не первый день и все никак не заканчиваются.
"A strange trend in recent days, a lot of military equipment is going towards Poland," Russians in Europe are taking videos and worrying. https://t.co/Hbgdj4HL9O pic.twitter.com/LYpGsfCsmf— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 28, 2024