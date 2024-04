Россияне в ЕС напуганы колоннами бронетехники НАТО, движущейся в сторону Польши

Реакция россиян попала на видео.

Россияне, которые находятся на территории Евросоюза, встревожены колоннами военной техники, которую Североатлантический альянс перебрасывает в сторону Польши.

Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

На обнародованных кадрах неизвестный россиянин, комментируя передвижение бронетехники, заявляет, что такие колонны тянутся уже не первый день и все никак не заканчиваются.

"A strange trend in recent days, a lot of military equipment is going towards Poland," Russians in Europe are taking videos and worrying. https://t.co/Hbgdj4HL9O pic.twitter.com/LYpGsfCsmf