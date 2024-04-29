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Россияне в ЕС напуганы колоннами бронетехники НАТО, движущейся в сторону Польши

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  • 29.04.2024, 14:58
  • 10,436
Россияне в ЕС напуганы колоннами бронетехники НАТО, движущейся в сторону Польши

Реакция россиян попала на видео.

Россияне, которые находятся на территории Евросоюза, встревожены колоннами военной техники, которую Североатлантический альянс перебрасывает в сторону Польши.

Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

На обнародованных кадрах неизвестный россиянин, комментируя передвижение бронетехники, заявляет, что такие колонны тянутся уже не первый день и все никак не заканчиваются.

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