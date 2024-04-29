Украинская армия применяет хитрую тактику на передовой 1 29.04.2024, 16:28

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Инновации заманивают россиян в ловушки.

Украинская армия на передовой перешла к использованию очень эффективной тактики дистанционного минирования, осуществляемой с помощью воздушных дронов. В Сети появилось видео, демонстрирующее, как ВСУ минируют подходы к своим позициям, сбрасывая противотанковые мины после доставки их в точку закладки. Подробности тактики описал в Facebook специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.

Хитрость тактики заключается в том, что саперы оккупантов проводят проверку дороги и дают допуск на проезд российской техники. Однако через несколько часов на ту же дорогу сбрасывается мина ВСУ, которая подрывает российскую бронетехнику, машинисты которой уверены в безопасности пути.

Оккупанты пытаются противодействовать этой тактике, выставляя посты акустического контроля, так как дроны издают заметный шум, который можно услышать. В ответ на эти меры украинские военные отслеживают посты контроля ВС РФ и сбрасывают на них боеприпасы с помощью мобильных дронов.