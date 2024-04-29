закрыть
29 апреля 2024, понедельник, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская армия применяет хитрую тактику на передовой

1
  • 29.04.2024, 16:28
  • 5,096
Украинская армия применяет хитрую тактику на передовой

Инновации заманивают россиян в ловушки.

Украинская армия на передовой перешла к использованию очень эффективной тактики дистанционного минирования, осуществляемой с помощью воздушных дронов. В Сети появилось видео, демонстрирующее, как ВСУ минируют подходы к своим позициям, сбрасывая противотанковые мины после доставки их в точку закладки. Подробности тактики описал в Facebook специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.

Хитрость тактики заключается в том, что саперы оккупантов проводят проверку дороги и дают допуск на проезд российской техники. Однако через несколько часов на ту же дорогу сбрасывается мина ВСУ, которая подрывает российскую бронетехнику, машинисты которой уверены в безопасности пути. 

Оккупанты пытаются противодействовать этой тактике, выставляя посты акустического контроля, так как дроны издают заметный шум, который можно услышать. В ответ на эти меры украинские военные отслеживают посты контроля ВС РФ и сбрасывают на них боеприпасы с помощью мобильных дронов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох