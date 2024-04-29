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«Просто начните говорить по-белорусски»

  • 29.04.2024, 17:03
  • 2,986
«Просто начните говорить по-белорусски»

Девушка поделилась оригинальным способом «избежать проблем» в восточном регионе Беларуси.

Пользвательница TikTok «Мiкразелянiна» поделилась советами по поведению в случае встречи с медведем в лесу. Начав с юмора, девушка перешла к серьезным и разумным советам для такой ситуации.

«Если вы встретили медведя в восточном регионе страны, просто начните говорить с ним по-белорусски. Медведь встанет на задние лапы и начнет просить вас разговаривать на русском, а то он ничего не понимает», — пошутила автор в начале своего видео.

Затем она добавила: «Тогда подбегаете к нему и начинаете щекотать пузико, он падает на землю, начинает смеяться и вы спокойно уходите».

После короткого юмористического вступления белоруска дала несколько действительно важных и полезных советов. Например, если вы боитесь встретить медведя, просто разговаривайте громко, пойте или смейтесь — эти звуки отпугнут животное.

«Если ходить по лесу, громко говорить и петь, то могут напасть санитары», — с иронией заметил один из пользователей в комментариях.

@mikrazielanina Ці сустракаліся вы з дзікімі жывёламі ў лесе? 👀 #беларускіцікток #беларусь #медведь #лес ♬ оригинальный звук - Мікразеляніна 🌱

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