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Украинские воины стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра

  • 29.04.2024, 17:40
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Украинские воины стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра

Подробности.

Силам обороны Украины удалось стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра на Бахмутском направлении в Донецкой области, но в любой момент ситуация может измениться.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил, что российские оккупанты пытаются использовать любую возможность, чтобы продвинуться в Часов Яр «в лоб, с флангов, но ситуация там более-менее стабилизировалась».

«Противник перегруппировывается, подтягивает новые силы, постоянно обстреливает город из авиации. Штурмовые группы РФ пробуют где-то насыщаться пехотой в районах, продвигаться. То есть такая динамика происходит постоянно. Но бойцы, которые держат Часов Яр и новые бригады, которые туда прибыли, стабилизировали ситуацию», - отметил Погорелый.

Аналитик сообщил, что по состоянию на сейчас в этом районе происходит только динамика попыток прощупывания.

«Враг пробует где-то выискивать слабые места, насыщать личным составом, подтягивать резервы. Поэтому в любой момент ситуация может измениться, потому что противник непредсказуем как в применении своих сил, так и в продвижении», - добавил он.

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