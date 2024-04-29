Генсек НАТО пообещал Украине системы ПВО и членство в альянсе 29.04.2024, 18:08

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Йенс Столтенберг

У Киева есть шанс победить РФ.

Североатлантический альянс работает над поставками систем ПВО Киеву и надеется на вступление Украины в НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Но нужно, чтобы Украина стала как можно скорее совместимой с армиями НАТО. В будущем Украина станет членом НАТО. Этот путь к членству неотвратим», — цитирует его УНИАН.

По его словам, НАТО работает над тем, чтобы доставить большое количество систем ПВО Киеву, так как у Украины есть шанс победить.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со Столтенбергом заявил, что перехват инициативы на фронте и возможное наступление ВСУ зависят от своевременных поставок вооружения и международной финансовой помощи Украине.

«Сегодня позитива в этом пункте я пока не вижу. Поставки есть. Они понемногу пошли. Надо этот процесс ускорить», — добавил глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры об объемах помощи на следующие десять лет в рамках «самого сильного» двухстороннего договора в области безопасности.

Украина ведет переговоры с США о предоставлении гарантий безопасности с августа 2023 года. По данным The Washington Post, в документ могут войти поддержка краткосрочных военных операций, создание в будущем украинских сил, «которые смогут сдерживать российскую агрессию», формирование защитных «пузырей» вокруг украинских городов и восстановление ключевых отраслей экономики и экспорта.

На саммите НАТО в июле 2023 года страны G7 подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Согласно документу, каждая страна, поддержавшая эту инициативу, должна провести переговоры с украинской стороной для определения конкретных долгосрочных обязательств.

После этого двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Украиной подписали Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев надеется подписать подобные договоры более чем с 30 государствами.