В Минске заметили Tesla Cybertruck 7 29.04.2024, 18:12

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Видеофакт.

На столичном проспекте Независимости заметили Tesla Cybertruck. Видео опубликовал пользователь Instagram под ником Kramarr, заметило «Зеркало».

— Огромная черная машина. Выглядит просто космически. Просто космос. (…) Машина выглядит как какой-то бэтмен-мобиль, угловатая, огромная, на тонировке, — не скрывая восторга прокомментировал автор ролика и поинтересовался у водителя.

— На тест можно взять?

— Не, не. Сам тестирую, — ответил водитель Tesla.

В комментариях подписчики не разделили восторга автора ролика.

«Это нелепица и космически не выглядит», — написал один из пользователей.

«Единственный вопрос. На каком основании он ездит без номеров по городу. Надеюсь, ГАИ смотрит это видео», — обратил внимание второй.

Другие подписчики сравнивали Cybertruck с гробом, биотуалетом, электросамокатом.