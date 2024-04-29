Поединок Майка Тайсона против блогера получил статус профессионального боя в супертяжелом весе 29.04.2024, 20:48

Нокауты разрешены.

Стали известны новые подробности относительно поединка ветерана бокса Майка Тайсона (50−6, 44 КО) с известным американским блогером-боксером Джейком Полом (9−1, 6 КО).

По данным ESPN, поединок продлится 8 раундов по две минуты. Каждый из боксеров должен будет использовать боксерские перчатки весом 14 унций. При этом запрещено использовать шлемы. Нокауты в поединке будут разрешены.

Также сообщается, что бой санкционирован как профессиональный поединок в супертяжелом весе. Его результаты пойдут в рекорды бойцов.

Who get’s the W?



Paul vs Tyson is officially a sanctioned professional heavyweight bout. Who puts another W on their record on Saturday, July 20th?



-#PaulTyson

Saturday, July 20

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @Netflix pic.twitter.com/JeYATVHllg — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) April 29, 2024

20 июля в Арлингтоне, Техас 58-летний Тайсон вернется на ринг против 27-летнего ютубера и боксера Джейка Пола.

Напомним, что после завершения профессиональной карьеры Майк Тайсон снова вышел на ринг осенью 2020 года. Тогда в рамках выставочного поединка Майк боксировал с Роем Джонсом-младшим. По неофициальным подсчетам бой закончился вничью.

Добавим, что Джейк Пол (9−1, 6 КО) в начале марта в первом раунде нокаутировал Райана Бурленда.