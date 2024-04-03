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Белорусский полковник: В случае нападения на РФ мы «гарантированно» вступим в войну

  • 3.04.2024, 3:07
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Белорусский полковник: В случае нападения на РФ мы «гарантированно» вступим в войну

Андрей Богодель собрался воевать на стороне РФ.

В случае нападения на Россию белорусские военные «гарантированно выступят» на защиту РФ. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Беларуси полковник Андрей Богодель.

— Нападение на Республику Беларусь или на Российскую Федерацию для нас является… Мы гарантированно вступаем на защиту [России] так же, как и своей территории, — сказал Богодель.

Он также напомнил, что новая Военная доктрина, которая будет приниматься на «Всебелорусском народном собрании» в апреле этого года, тоже свидетельствует о том, что Беларусь «верна своим союзническим обязательствам».

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