В Беларуси были обесточены 256 населенных пунктов 3.04.2024, 8:03

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Порывы ветра достигали 20−24 м/с.

За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 256 населенных пунктах Беларуси. Отключения зафиксированы преимущественно в Гомельской и Минской областях. Больше всего из-за непогоды пострадали Гомельский, Светлогорский, Мозырский, Климовичский районы, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Грозы с дождями и сильным ветром, порывы которого достигали 20−24 м/с, стали причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, местами — их обрыву, повреждению опор», — говорится в сообщении.

По данным на 6.30 среды восстановительные работы идут в 30 населенных пунктах.