В Германии задержали российское судно, которое перевозило в США подсанкционный груз 3.04.2024, 8:50

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Судно вышло из Санкт-Петербурга в начале марта.

В порту немецкого города Росток сотрудники таможни задержали судно «Атлантик» Навигатор II из РФ, которое перевозило грузы, находящиеся в санкционных списках ЕС, пишет газета Ostsee Zeitung.

В Управлении портов и моряков Ростока заявили, что из-за наличия на борту товаров, запрещенных к ввозу ЕС, судно получило распоряжение таможни о задержании. Покидать гавань запрещено. Судно шло под флагом Маршалловых островов.

Судно вышло из Санкт-Петербурга в начале марта, а в Ростоке было задержано три недели назад, когда зашло в порт из-за повреждения гребного винта. По словам источников, оно направлялось в США и перевозило древесину и обогащенный уран для атомных электростанций.