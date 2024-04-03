Когда летим? 1 Telegram-канал «СерпомПо»

3.04.2024, 9:18

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«Роскосмос» сообщил о «прорыве»!

Готов эскиз орбитальной станции РОС. Вроде бы, год назад «Роскосмос» уже показывал макет этой станции, что тоже, согласитесь, было грандиозным достижением, запахло будущими победами.

И вот встаёт философский вопрос – что ближе к победе, макет или эскиз? Как они соотносятся? Может ли макет быть впереди эскиза? Ответ есть – может!

Что же по срокам? Когда летим? Когда начинать гордиться?

Оказывается, строительство РОС должно начаться в далёком 2027 году, а завершится, якобы, в 2032-м. К 80-летию Путина, к юбилею.

Не верим мы в это. Думаем, что не будет у России никакой своей станции на орбите. У Китая – да, У США и Европы – да. У россиян – нет. Да и у России перспективы туманные.

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