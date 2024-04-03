Приемный сын Олега Газманова отрекся отца-путиниста из-за санкций 8 3.04.2024, 10:16

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И сменил фамилию.

Названный сын одного из самых преданных кремлевских шутов Олега Газманова сменил фамилию и стал Филиппом Муравьевым, пишет obozrevatel.com. Переименовываться пасынок певца-путиниста решил после того, как его отца внесли в санкционный список ЕС из-за поддержки войны в Украине.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Совершенно очевидно, что Филипп пошел на такой шаг во избежание возможных репутационных кризисов. С фамилией путинского миньона под санкциями строить бизнес, а также карьеру модели за границей, вероятно, не очень выгодно, да еще и опасно.

Кроме того, Филипп – совладелец ООО «Фрейтер» – компании, занимающейся грузоперевозками. У экс-Газманова и нынешнего Муравьева 43,1% акций. Выручка уже перевалила за миллиард рублей. Смена фамилии может быть связана именно с бизнесом и нежеланием потерять деньги из-за санкций против приемного отца.

Сообщается, что в Едином государственном реестре юрлиц данные Филиппа уже изменены.

Как стало известно ранее, пока Газманов развлекает Z-патриотов на пропагандистских концертах в поддержку террористической войны и диктатора Путина, Филипп не спешит задерживаться в РФ, а предпочитает «загнивающее» Монако.

25-летний парень, мать которого вышла замуж за Газманова, когда ему было пять, старается скрывать связь с Россией в соцсетях. А теперь он окончательно сепарировался от подсанкционного отца.