Перекапывать не надо годами: как сделать «вечную грядку» и в чем ее плюсы 3.04.2024, 10:25

2,278

Метод поможет ухаживать за землей так, что она сама будет поддерживать свое плодородное состояние.

Необходимость ежегодно перекапывать землю отпугивает некоторых людей от огородничества, да и у опытных дачников этот тип работ нечасто бывает любимым. Но существует метод, позволяющий создать так называемую «вечную грядку». Ей не потребуется ежегодная перекопка.

Звучит как фантастика, но люди, которые попробовали этот метод, утверждают, что он работает. OBOZ.UA рассказывает о нем в деталях.

Попытайтесь начать с организации одной такой грядки. Выберите для нее участок, хорошо освещенный солнцем, и уберите все растения с этого клочка земли. Далее покройте почву органической мульчей – соломой, опавшей листвой, измельченной корой, мелкими веточками и т.д. Мульчирование вообще важная процедура для вечных грядок.

В подготовленную таким образом землю высадите растения. Размещать их нужно не плотно – у овощей должно оставаться достаточно места для укоренения и развития. Отверните немного мульчи и вкопайте росток в землю. Оставьте немного непокрытого места для солнца и воздуха вокруг стебля.

Уход за «вечными» грядками заключается в регулярном удалении с них лишних растений и обновлении слоя мульчи. Именно мульча будет отвечать за наполненность почвы влажными и питательными веществами. Точнее, чтобы они лучше сохранялись в земле.

Дополнительное преимущество таких грядок в том, что они обеспечивают комфортный микроклимат для почвенных микроорганизмов, полезных червей и насекомых. Без перекапывания они спокойно размножаются и снабжают растения необходимыми питательными веществами, сами улучшают качество субстрата.

Мульча же на «вечной» грядке играет роль удерживателя воды, а еще защищает от роста сорняков. Тем не менее, участок нужно периодически проверять на наличие нежелательных всходов и удалять их. Таким образом организованный клочок земли прослужит вам без перекапывания как минимум несколько лет.