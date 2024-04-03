Байден идет на смелый шаг для помощи Украине 1 3.04.2024, 10:28

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Президент США готов к компромиссу.

В Белом доме готовы отказаться от действующего запрета на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на одобрение Конгрессом финансовой помощи для Украины, рассказали Reuters,House sources said on Tuesday) высокопоставленные американские чиновники.

По их словам, в администрации президента Джо Байдена ждут от конгрессменов всех предложений по поводу помощи Киеву, прежде чем Белый дом примет решение отменить запрет.

В конце марта республиканец и спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что отказ Белого дома от приостановки экспорта газа поможет облегчить его партии поддержку нового пакета помощи Украине. Как отмечает Reuters, Джонсон может быть напрямую в этом заинтересован, поскольку он был избран в Конгресс от Луизианы, где есть много СПГ-проектов.

Байден объявил о решении приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ в конце января. Это произошло на фоне протестов активистов, обеспокоенных влиянием быстро развивающейся отрасли на изменение климата. Белый дом собирался проанализировать, как отрасль влияет на энергетическую безопасность США и окружающую среду.

По данным The Wall Street Journal, запрета на экспорт добивались благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров (состояние $10 млрд по оценке Forbes). Также кампанию спонсировали другие миллиардеры, среди которых был Майкл Блумберг ($96 млрд).

США не могут согласовать выделение нового пакета помощи Украине с осени прошлого года. В феврале контролируемый демократами Сенат одобрил законопроект, по которому Киев должен был получить $60 млрд, но Джонсон пообещал заблокировать его.