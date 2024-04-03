Научный прорыв: парализованный начал ходить после трансплантации стволовых клеток 5 3.04.2024, 11:19

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Лечение заняло пять лет.

Медицинский центр Mayo Clinic в США сообщил о том, что благодаря трансплантации стволовых клеток пациент, парализованный ниже шеи, начал ходить. Результаты лечения, которое заняло пять лет, были опубликованы на этой неделе в журнале Nature Communications, пишут «Детали».

Крис Барр получил тяжелую травму, когда занимался серфингом. После случившегося он не хотел жить дальше. Однако супруга уговорила его не спешить сдаваться. И вскоре мужчину пригласили поучаствовать в эксперименте по трансплантации стволовых клеток в позвоночник.

Стволовые клетки — это первичные клетки, которые могут стать любой клеткой организма. Стволовые клетки вводятся в спинной мозг и восполняют поврежденную область. В ходе восстановления и реабилитации спинной мозг строится заново и восстанавливает передачу электрических сигналов от головного мозга к мышцам.

В исследовании Mayo Clinic приняли участие десять человек, страдающих параличом нижних конечностей, и Крис Барр был первым из них. Врачи собрали стволовые клетки из его тела, вырастили их в лаборатории до 100 миллионов клеток, которые были введены ему в поясничный отдел позвоночника. Врачи сообщают, что спустя пять лет после операции Крис, у которого было парализовано все тело, кроме головы, может ходить и свободно двигать конечностями.

По результатам эксперимента семь из десяти пациентов, прошедших новаторское лечение, начали двигать мышцами там, где они были парализованы, и стали чувствовать разные виды прикосновений, даже легкие. У трех пациентов в исследовании не было ответа на терапию стволовыми клетками, и их состояние не улучшилось, но и не ухудшилось.

«Это значительный прорыв в мире медицины, — сказал «Маариву» доктор Лиор Унгар, заместитель заведующего отделением нейрохирургии медицинского центра «Шиба» в Тель ха-Шомере. — Стволовые клетки обладают потенциалом превращаться в различные типы клеток, и врачи этим воспользовались, чтобы попытаться исцелить поврежденные нервные клетки спинного мозга. Это предварительные результаты, и потребуются еще годы исследований, прежде чем мы узнаем, возможно ли вылечить людей, страдающих параличом. Однако лечение определенно предвещает направление, в котором движется мир медицины, — использование стволовых клеток и их уникальной способности становиться любой клеткой организма».