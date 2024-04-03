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Украинский наземный робот-камикадзе взорвал важный для оккупантов мост под Бахмутом

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  • 3.04.2024, 11:25
  • 2,908
Украинский наземный робот-камикадзе взорвал важный для оккупантов мост под Бахмутом

Видеофакт.

Украинские воины с помощью робота-камикадзе подорвали важный для войск РФ мост под Бахмутом в Донецкой области. Об этом рассказал в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Работает наземный робот-камикадзе Ratel S», – подписал видео взрыва на мосту министр.

По его словам, защитники взорвали роботом мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян.

Федоров добавил, что Ratel S – это наземный робот от разработчиков Brave1. Военные используют его как мобильную боеголовку, которая может нести противотанковые мины или боевой модуль.

По словам министра, Ratel S работает дистанционно, поэтому оператор робота из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.

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