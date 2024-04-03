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Украина не поддалась давлению США

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  • Леонид Невзлин
  • 3.04.2024, 12:24
  • 4,798
Украина не поддалась давлению США
Леонид Невзлин

И правильно сделала.

Удары по Елабуге, где Россия в кооперации с Ираном наладила производство «Шахедов», и по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске доказали серьезное расширение возможностей украинских спецслужб. Эти объекты в Татарстане находятся в более чем 1000 километрах от границ Украины.

Более того, украинцы сумели повредить установку первичной переработки нефти мощностью около 8 миллионов тонн в год - это 2,6% всей российский нефтепереработки. И вот этот факт еще более важен.

Мировые СМИ пишут о давлении, которое оказывают на Украину США по поводу атак на российскую нефтяную инфраструктуру. В Вашингтоне переживают, что из-за таких ударов произойдет подорожание нефти и нефтепродуктов перед президентскими выборами в Штатах. Эти страхи активно подогревает Москва, проводя целые информационные спецоперации.

Очевидно, Украина не поддалась давлению, и правильно сделала. Во-первых, НПЗ - это часть российской военной инфраструктуры и являются легитимными целями. В условиях непростительных задержек с оказанием военной помощи со стороны США, удары в глубине России по таким объектам - одна из немногих возможностей для Украины вести эффективную оборону.

Во-вторых, Россия сама сознательно будет провоцировать подорожание нефти перед американскими выборами, в сотрудничестве с тем же Ираном и его прокси-армиями на Ближнем востоке. Украинские удары к этому не имеют отношения. Помимо попытки блокировать военную помощь Киеву, целью Москвы будет вмешательство в президентские выборы: рост цен - одна из любимых тем Дональда Трампа.

Леонид Невзлин, Telegram

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