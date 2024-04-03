Наибольшая угроза для Путина 4 Александр Черненко

3.04.2024, 13:25

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Мария Захарова

Истерики российского МИД продолжатся.

Заявление российского МИД с обвинениями СБУ вышло в самую плохую для них дату – в день освобождения Бучи. Классическая история: террористы обвиняют кого-то в терроризме. Впрочем, так понимаю, когда Мария Захарова вышла из очередного запоя, тогда заявление и было сделано.

В чем суть недовольства Москвы? Самая главная претензия к Малюку – подрывы Крымского моста и ликвидации военных преступников. Эти спецоперации россияне никак не могут забыть и простить. Однако Крымский мост является вполне законной целью для Украины. Русские до подрыва перебрасывали по нему и технику, и боеприпасы, и военную силу. Международное право, законы и обычаи войны и украинское законодательство позволяли атаковать этот объект. Что касается Татарского, Прилепина и других военных преступников, ставших объектами спецопераций СБУ, то они также абсолютно законные цели для нашей спецслужбы. Послушайте хотя бы недавнее интервью Малюка, где он подробно рассказал, какие кровавые преступления совершали эти подонки. На каждом из них кровь и пытки украинских военных и гражданских.

Кроме того, есть причины, о которых в заявлении не сказано, но они считываются между строк. Речь идет о серии ударов беспилотников СБУ по НПЗ врага. По моему мнению, именно они стоят за истерикой россиян по отношению к Малюку и его подчиненным. РФ понесла огромные экономические потери после ударов по ключевой отрасли «страны-бензоколонки».

Не стоит переоценивать заявления ведомства Лаврова – у них нулевой уровень доверия как на Западе, так и в Украине. Впрочем, такие словесные нападения еще раз свидетельствуют: СБУ стала для РФ врагом номер один, наносящим чувствительные и эффективные удары.

Заявления российского МИД в СБУ уже назвали никчемными: МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск – в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей. Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне, но самое главное – не такой обмен заявлениями, а то, что СБУ продолжит операции. А новые истерики российского МИД будут свидетельствовать об их эффективности.

Александр Черненко, censor.net