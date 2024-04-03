Назван уникальный напиток, который может контролировать уровень холестерина 1 3.04.2024, 13:45

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Он также обладает антиоксидантным действием, чем помогает поддерживать здоровье клеток.

Уровень холестерина беспокоит всех, кто занимается своим здоровьем. Даже если вы сделали все возможное, чтобы снизить уровень холестерина без лекарств с помощью диеты и физических упражнений, с возрастом организм становится менее эффективным в выведении вредного холестерина.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, 17% взрослых в возрасте от 40 до 59 лет принимают статины, чтобы снизить уровень холестерина. Статины дают организму толчок к удалению избытка холестерина из крови.

Издание Health digest пишет, что еще один способ снизить общий уровень холестерина - повысить уровень хорошего холестерина, известного как липопротеин высокой плотности (ЛПВП). Он помогает очистить кровь от холестерина, закупоривающего артерии, отправляя его в печень для переработки из организма. Отказ от курения, ограничение алкоголя, употребление полезных для сердца ненасыщенных жиров, снижение веса и активный образ жизни - вот способы повысить уровень ЛПВП.

Вы также можете повысить уровень ЛПВП, заменив сладкие напитки или кофе, вызывающий дрожь, на чай, а именно чай ройбуш.

Чай ройбуш повышает уровень ЛПВП

Если ваш уровень ЛПВП нуждается в повышении, вам придется пить много чая ройбуш. В статье, опубликованной в 2011 году в Journal of Ethnopharmacology, 40 человек выпивали по шесть чашек ферментированного чая ройбуш каждый день в течение шести недель. Употребление этого чая повысило уровень общего холестерина. В среднем уровень холестерина ЛПНП снизился почти на 27 пунктов, а уровень ЛПВП - почти на 12 пунктов. Уровень ЛПВП повысился в среднем на 33,3 %.

Чай ройбуш также повышает уровень вещества под названием глутатион, который важен для защиты клеток от повреждений. Это говорит о том, что чай ройбуш может обладать антиоксидантным действием, помогая поддерживать здоровье клеток. Употребление этого напитка также снижает уровень маркеров повреждений в организме. Чай ройбуш повышает уровень полифенолов, которые обычно содержатся во фруктах, овощах и других продуктах растительного происхождения.

Другие полезные свойства чая ройбуш

Полифенолы, содержащиеся в чае ройбуш, могут иметь и другие потенциальные преимущества для здоровья. Согласно статье, опубликованной в 2015 году в Journal of Traditional and Complementary Medicine, этот чай может помочь организму бороться с вредными молекулами, называемыми реактивными видами кислорода, которые способствуют развитию рака и диабета. Хотя это исследование проводилось на клетках в лаборатории, экстракт чая ройбуш снижал уровень ROS в моделях рака и диабета. Ройбуш также повышает уровень двух ферментов, которые защищают клетки от повреждений.

Чай ройбуш также может быть полезен для снижения веса. В 2014 году в журнале Phytomedicine была опубликована статья о том, как экстракт чая ройбуш взаимодействует с жировыми клетками, выращенными в лабораторных условиях. Экстракт ройбуша уменьшил количество отложенного жира на 22% и изменил гены и белки, связанные с отложением жира и метаболизмом.