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СМИ: Фанаты польского «Заглембе» ворвались на базу клуба и избили Хацкевича

  • 3.04.2024, 14:00
  • 6,154
СМИ: Фанаты польского «Заглембе» ворвались на базу клуба и избили Хацкевича
Александр Хацкевич

На белорусского тренера напали на тренировке.

Белорусский специалист, главный тренер «Заглембе» Сосновец (Польша, Д2) Александр Хацкевич оказался избит во время тренировки команды.

Как сообщает meczyki.pl, во время занятия на базе клуба появились радикально настроенные фанаты команды. После разговора с ними Хацкевич получил удары по лицу, а также ногами. Как утверждает источник, клуб подтвердил факт инцидента.

«Заглембе» занимает последнее место в чемпионате Польши среди команд Д2.

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