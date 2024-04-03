Один из белорусских банков сейчас «штормит» 3 3.04.2024, 15:39

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Идет «оптимизация».

Мобильное приложение Prior Online временно недоступно для скачивания и обновления в Google Play Store. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на сайт финучреждения. «К сожалению, запрошенный URL-адрес не найден на этом сервере», — сообщается в этом Google-сервисе при попытке скачать приложение. При этом Prior Business по-прежнему доступен.

«Если у вас уже установлено приложение, то не удаляйте его, оно будет работать как обычно. Также вы можете воспользоваться интернет-банком через браузер на своем смартфоне», — сообщает «Приорбанк».

Финучреждение также уточняет, что «работает над оперативным решением данного вопроса» и обещает сообщить, когда приложение снова будет доступно в Google Play Store.

О причинах, почему могло стать недоступным для скачивания приложение, банк не сообщает.

К слову, накануне «Приорбанк» сообщил клиентам, что вскоре в Беларуси будут выбирать лучший банк года. «Надеемся, что в этом году мы заслужили право называться «Банк года», — отметил банк.

Ранее в феврале этого года сообщалось, что Raiffeisen Bank International AG (RBI) находится на продвинутой стадии переговоров о продаже 87,74% своих акций в ОАО «Приорбанк» и его дочерних компаниях инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1 Holding Limited, что может привести к потенциальному уходу RBI с белорусского рынка.

Тем временем «Приорбанк», по всей видимости, продолжает оптимизацию своих подразделений.